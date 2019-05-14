شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام ينقذ وردة من الموت على يد "بهلول" فى الحلقة 8 من "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "هوجان" قيام محمد عادل إمام "هوجان" بانقاذ وردة من يد صلاح عبدالله "بهلول" وذلك بعدما قام الاخير يعذب بتعذيبها لتعيد له امواله.

كما شهدت الخلقة ايضا قيام هوجان بإرجاع الخزينة التي سرقها بمعاونة كريم محمود عبد العزيز "لطفي الحراق" الي صاحبها بعد أن قام صاحبها رياض الخولي بخطفه ليستعيد ما بداخلها الا انه لا يزال يبحث عن "فلاشة" كانت بالخزينة ولا يعرف مكانها.

تعرض شبكة قنوات الحياة حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.

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مسلسل "هوجان" ينتمى إلى نوعية المسلسلات التى تعتمد على النجم الواحد، وهو محمد إمام، ويأخذ الطابع الكوميدى الممزوج بالأكشن، حيث يلعب فى العمل شخصية "هوجان" شجيع الشجعان، ذلك الفتى الذى يسكن فى حارة ويتمتع بعدة مواهب خارقة، منها أنه يأكل الزجاج، وبإمكانه أن يجر سيارة بمفرده، والعديد من المواقف التى تؤكد امتلاكه لتلك المواهب الخارقة.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".