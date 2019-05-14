شكرا لقرائتكم خبر عن Game of Thrones.. هل أنت راض على مصير Jaime و Cersei Lannister؟.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى احتشدت فيه الآراء والنظريات حول الطريقة التى ستموت بها Cersei Lannister جاء مصيرها مع Jaime شقيقها وحبيبها مخالفا لكل التوقعات، بل ومخيبا للآمال التى انتظرت أن ترى موت Cersei على يدى Arya Stark.

فى الحلقة الخامسة من Game Of Thrones Season 8 شاهدنا كيف ساعد تيريون شقيقه Jaime فى الهروب من أسر Daenerys قبل أن تشعل كينجز لاندينج، وحثه على أن يصطحب Cersei خارج المدينة، وأن يحيا حياة جديدة.



Cersei

وعلى الرغم من أن Cersei كانت تشاهد بأم عينيها Daenerys وهى تحرق المدينة عن بكرة أبيها، ولا تدع فيها بيتا إلا وأهلكته، ولاح أمام ناظريها تنين الموت وهو يحلق فوق القلعة، فى لحظة اعتقدنا فيها أن Daenerys سوف تفعلها وتقترب من Cersei وتحرقها، جاءت النهاية شديدة الرومانسية.



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نهاية، لا تتفق على الإطلاق مع مسيرة الشقيقين العاشقين اللذين ينتظران مولودا جديدا، نهاية لم يتوقعها حتى من هم أكثر إعجابا بشخصية Cersei فى Game of Thrones، ففى الوقت الذى رأينا فيه كيف أن Daenerys بعدما خسارتها لاثنين من تنانينها، تتعلمت فجأة كيفية استخدام التنين الوحيد لصالحها فى إحراق مدينة كامل، ورأينا Cersei وهى تكاد لا تصدق بأن جيوشها هزمت، ومشاهدتها للمدينة وأهلها وهو يحترقون على مدار أربعين دقيقة، إلا أن مصيرها لم يكن مرضيا.



جيمى يعانق سيرسي

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سيرسي تعانق جيمى فى أول مشهد لهما فى الحلقة قبل الأخيرة

ففى اللحظة التى يتلقى فيها الجبل والهاوند، قبل أن يحتدم الصراع بينهما، تمر Cersei بمنتهى البساطة من جوار الهاندو دون أن يفكر فى قتلها، ربما لأنه كان مشغولا بشهوته فى الانتقام من شقيقه، وليس من Cersei، إلا أن مصيرها مع Jaime لم يكن كما هو متوقع، أو كما أوحى هو فى الحلقة الرابعة، حينما كان يتحدث مع بريان قبل أن يتركها فى وينترفيل، ووصفه لـ Cersei بأنها قبيحة، كان ثمة تلميح بأنه ربما هو من يقتلها خلال عناقها له.



ردود فعل على طريقة موت سيرسى

وعلى الرغم من القتال الذى دار بينه وبين Euron كان ثمة توقع بأن Arya قد تفعلها فى هذه اللحظة، وتقتل Cersei وتصدق نبوءة الساحرة بشأن قتلها لأصحاب العيون الزقاء، والبنية، والخضراء، لكن ما حدث أننا تابعنا مشهدا رومانسيا لاثنين لا يريدان أى شيء من الحياة سوى أن يحيا طفلهما القادم.

وكأن من كان ينبغى علينا أن نفعله هو أن ننسى – على سبيل المثال – مشهد قطع رأس Ned Stark وأنها السبب الرئيسى وراء انتحار ابنها، والكثير من المؤامرات التى تحاك بأمر منها.