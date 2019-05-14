- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى يشيد بمجهود مى عز الدين فى "البرنسيسة بيسة" بصورتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفنان أحمد السعدنى بالمجهود الذى قامت به النجمة مى عز الدين فى مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة" الذى يتم عرضه فى شهر رمضان الجارى بشكل حصرى على قناة الحياة حيث نشر صورتين تظهران مدى الاختلاف بين مى عز الدين وشخصية "سكسكة" السيدة العجوز التى تجسدها مى فى العمل.
وكتب السعدنى الذى يعد من أصدقاء مى عز الدين المقربين، على حسابه بموقع "انستجرام":"أنا ماتفرجتش عليكى لإني بصور بس دي هي دي وده مجهود مش طبيعي وعاجب ناس كتير مبروك و ربنا يكملهالك علي خير".
مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السعدنى يشيد بمجهود مى عز الدين فى "البرنسيسة بيسة" بصورتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.