شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 8 من "علامة استفهام".. إدوارد على قيد الحياه ونورهان ترهب هيثم أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل "علامة إستفهام"، بأن "دكتورة هيمت" نورهان زوجة دكتور "طارق" ادوارد الذى توفى منذ الحلقات الأولى، هى من وراء تخويف دكتور "سامح" هيثم أحمد زكى من استكمال معالجة "نوح الشواف" محمد رجب، وهى التى ترسل خلفه الدراجة البخارية والسيارة.

وظهرت "دكتورة "هيمت" من شرفة منزلها وهى تتحدث فى الهاتف مع شخصا ما وتقول خلاله، "أنا متاكدة من احساسي هو عنده فرصة للانسحاب بس هو للأسف مش شايف، لتتحرك الكاميرا للأسف ويظهر "الدراجة البخارية والسيارة التى تتبع خطوات هيثم أحمد زكى، ويتلقى دائما اتصال مجهول ويطلب منه الابتعاد عن "نوح الشواف.

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وأثناء جلوس "سامح" داخل مكتبه وأثناء قراءته لأجندة "طارق"، دخل عليه دكتور "محمود" عماد رشاد مدير المستشفى، وجلس معه بضعه وقت، ليدخل بعضها أحد الموظفين ليقول لـ "سامح" بأن زوجة "صابر" محمد على رزق الذى توفى مشنوقا فى أولى حلقات المسلسل، وأبلغه بإنها تريد مقابلتك، ليسمح لها بالدخول والتى طلبت أن تتحدثا دون وجود أى أشخاص أخرى.

وقالت "هيام" ندى بهجت زوجة "صابر"، بأنه تريد توصيل رسالة بأن زوجها يأتى لها فى المنام كل يوم وينادى على فتاة تدعى "رحاب" ميرهان حسين، ولا أعلم من هى، وبيقولك أبعد عن "نوح الشواف" محمد رجب لأنه هيدمرلك حياتك وعندك فرصة للانسحاب مضيعهاش والحق قبل ما الدم يسيل على الأرض، لتنتهى الحلقة بظهور "طارق " أدوارد والذى كان يتصنت بجوار نافذة المكتب لتكشف الحلقة بأنه على قيد الحياة وليس ميت، ليشوق الجمهور والمشاهدين للحلقة التالية، ويتبقى سؤال، هل ينسحب هيثم أحمد زكى ويترك علاج محمد رجب بعد تهديده بأن الدماء ستسيل والألغاز التى لم يستطع حلها حتى الان.

مسلسل "علامة إستفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.