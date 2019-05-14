شكرا لقرائتكم خبر عن "عيد الفطر" يجمع شارموفرز والعسيلى وزاب ثروت فى حفل واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة شارموفرز لبدء انطلاقتها الغنائية فى موسم الصيف عبر حفل كبير يجمعها مع الفنان محمود العسيلى وزاب ثروت والموسيقى سارى هانى، فى أولى حفلات عيد الفطر المبارك، وذلك على مسرح المنارة فى التجمع، فى تمام السادسة والنصف مساء الجمعة 14 يونيو.

بينما بلغت مسيرة زاب ثروت ذروتها بدايات العام المنصرم بالتزامن مه إطلاق أول ألبوماته الغنائية "المدينة"، بمشاركة الموزع الموسيقى ونجم الإلكترونيك ميوزيك سارى هانى، وضم فى جعبته 8 أغنيات، منها 7 دويتوهات غنائية، شملت كل أغنية منها حلول ضيف مميز عليه، فى تقديم "كوبليه" متكرر خلال تأديته الحماسية للأغنية، بدايتها "المدينة" التى حملت اسم الألبوم وتعاون خلالها مع المطربة إنجى نضيف، وأغنية "الدنيا" مع طارق الشيخ، و"الصحاب" مع حمزة نمرة، و"خمسة وعشرين" مع هانى الدقاق، ويحضر حاليًا لإطلاق ألبومه الثانى.

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واحتفلت شارموفرز، مؤخرا بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام"، والذى يضم 9 أغنيات، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، بجانب أغنيات "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسى، إضافة إلى أغنيتى "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" اللتين تم إطلاقهما بشكل فيديو كليب خلال العام الماضى.