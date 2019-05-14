شكرا لقرائتكم خبر عن التونسية روضة عبد الله تغنى فى مصر بعد غياب 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة التونسية روضة عبد الله للعودة إلى مصر بعد فراق دام 4 سنوات منذ آخر حفلاتها بالقاهرة، عبر سهرة رمضانية غنائية تطل خلالها للمرة الأولى على مسرح دار الأوبرا المصرية، وذلك فى تمام التاسعة والنصف مساء الإثنين 20 مايو.

وتشارك روضة فى فعاليات احتفاليات ليالى رمضان التى تقدمها الأوبرا سنويًا، وتعيدها هذه الحفلة إلى أحضان جمهورها المصرى بعد فراق 4 أعوام عن آخر حفلاتها فى القاهرة فى رمضان 2015، كما تعقب هذه الإطلالة وضعها مسك الختام على مهرجان الإبداع الصحفى الثقافى فى تونس مطلع مايو الجارى، كما تأتى عقب جولتها الغنائية الأولى فى كندا فى نهاية مارس المنصرم التى اختتمت خلالها مهرجان ليالى قرطاج فى مونتريال.

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وتعد روضة عبد الله من رموز مجال الموسيقى البديلة التونسية، فهى أستاذة تربية موسيقية، خريجة المعهد العالى للموسيقى بتونس، وحاصلة على شهادة الماجستير فى العلوم الثقافية اختصاص موسيقى وعلوم موسيقية، ويمتد مشوارها الغنائى لأكثر من عقد من السنوات، تألقت بمشروعها الموسيقى المعتمد على تقديم الفلكلور التونسى بشكل أكثر عصرية على طريقتها الخاصة، واستحوذت على جائزة أفضل عرض موسيقى تونسى، خلال فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية بموسمه الثالث، وتم اختيارها لافتتاح النسخة الرابعة بمشروعها الجديد "قطايتى"، كما أطلت العام المنصرم بأجدد مشاريعها الغنائية "نحب البلاد" بمشاركة عازف الساكسفون محمد هادى عقربى والموسيقى ياسر جرادى.