قبل انطلاقه غدًا.. نجوم الفن يتوافدون على مقر "كان" السينمائي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

توافد نجوم الفن من مختلف الجنسيات للمشاركة في مهرجان كان السينمائي الدولي، والذي تبدأ فعالياته غدًا الثلاثاء، ويستمر حتى 25 مايو الجاري.

وضع مسئولو المهرجان اللمسات الأخيرة على مقر المهرجان استعدادًا لانطلاقه، وشملت الملصقات الرسمية الخاصة بالمهرجان على قصر المهرجانات، الذي يستضيف حفل الافتتاح.

تصدرت صور المخرجة الراحلة آجنيس فاردا -التي توفيت مارس الماضي- الملصقات، وظهر العاملون بعدد من الصور وهم يقومون بتنسيق الملصقات العملاقة.​