مي العيدان تهاجم مسلسل “عذراء” وتصف المخرج بـ”المغيّب”!

إنتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، المسلسل الخليجي “عذراء” بسبب ظهور إحدى الممثلات السجينات بشعر أشقر منسدل على كتفها وبطريقة توحي بأنها في مركز تجميل وليس مكان إعتقال، ووصفت مخرجه بـ “المغيب” وقالت العيدان عبر صفحتها على إنستغرام: “أول مرة أشوف مسجونة صار لها مدة صابغة شعرها أشقر للجذور ولا طلع الأسود أو البني، حسستوني حنان دشتي فاتحة فرع لصالونها بالسجن بس ودي أعرف في مكياج توتوريل، ولا المخرج الظاهر مغيب”.

وحنان دشتي هي خبيرة تجميل كويتية شهيرة، وتمتلك صالونات وعدة فروع بمناطق مختلفة، وتظهر الفنانة العراقية الحسناء ميس كمر في المشهد الذي إنتقدته العيدان جالسة على سرير السجن وتتحدث مع بطلة المسلسل شجون الهاجري في بعض الأمور.

مسلسل “عذراء” كويتي خليجي يعرض ضمن المنافسة الدرامية الرمضانية عبر شاشة قناة MBC دراما، وتدور أحداثه حول قضية قتل تتهم بها شجون، ويتم القبض عليها، في إطار درامي تراجيدي حول مجموعة من السجينات اللاتي تلاقت حكاياتهن خلف أسوار السجن وظلمته، ويشارك في بطولة مسلسل “عذراء” عدد من نجوم الشاشة الخليجية، ومنهم شجون الهاجري، إلهام علي، لولوة الملا، سماح زيدان، بتول الحداد، سلوى الجراش، وباقة أخرى من ألمع النجوم، والمسلسل من تأليف محمد شمس وعلي شمس، وإخراج محمد القفاص.