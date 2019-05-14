شاهد.. طارق الشيخ: النهارده عشان تنجح لازم تغني ابتذال

أكد المطرب الشعبي طارق الشيخ ، أنه قرر منذ دخوله عالم الفن أن لا يتخلي عن مبادئه .
وأضاف "الشيخ"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام"المذاع علي فضائية "ten"،أن عالم الفن كان يوجد به تنافس ، ولكن من يقدم أغنية واحدة اليوم يطلق عليه لقب نجم .
وقال "الشيخ"، :" النهارده آي حد بيعمل أغنية بيتقال عليه فنان ونجم ، وعشان تنجح لازم تغني ابتذال ،أهم حاجة أن الإنسان من بدايته يبقي عنده مبدء ، ممكن أكسب أكتر بس هتنازل عن مبادئ كتير ".
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