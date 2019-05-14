شاهد.. ياسمين عبدالعزيز تعاني من فقدان نجلها في "لاخر نفس"

تبدأ الحلقة الثامنة من مسلسل "لأخر نفس" للفنانة ياسمين عبد العزيز, بمقابلة "سلمى" للظابط "باسم" الذي ساعدها في الهروب من القسم أثناء أتهامها بقضية مقتل لواء الشرطة, وأثناء المقابلةيتلقى باسم مكالمة هاتفية تفيد بأن الشرطة متواجدة في المكان للقبض على سلمى, فقام بتهريبها مرة أخرى.
تدور أحداث الحلقة حول محاولة "سلمى"
تنتهي الحلقة الثامنة من مسلسل "لأخر نفس" بتجهيز الجماعة الارهابية لأحد أفرادها للقيام بعملية ارهابية كبيرة يخططون لها منذ فترة, وقاموا بتفجير موكب لأحد الأشخاص الهامة في الدولة.
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