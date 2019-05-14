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مقتل طارق عبد العزيز في "فكرة بمليون جنيه"

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تبدأ الحلقة ١٠ من مسلسل فكرة بمليون جنيه للفنان علي ربيع، بذهاب علاء الدين مع الشرطة من أجل انقاذه لأهله المخطوفين من قبل المعلم تمساح، وبالفعل استطاع علاء إنقاذ أهله بمساعدة الشرطة، وهدده " تمساح" بالقتل

والإنتقام منه، كل هذا وسط كوميديا مضحكة من علي ربيع وأسرته" صابرين وسهر الصايغ وصلاح عبد الله". 

يعود أهل علاء الدين للمنزل ويرى خطيبته ووالدها في منزلهم، وتقوم

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والدة علاء " صابرين" بطردهم بشكل كوميدي وساخر. 

يتعرض سليم زهران رجل الأعمال وصاحب القنوات الفضائية الكبيرة لعملية قتل، ويبدو أنها مدبرة من قبل طليق ابنته، والذي جعله يطلقها دون رضاءه. 

تنتهي الحلقة بإستنجاد والد علاء الدين، صلاح عبد الله، بإبنه من أجل تسديد ديون له تصل لمليون جنيه. 

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