أمير طعيمة يستقبل تركي أل شيخ مع مجموعة شعراء

نشر الشاعر أمير طعيمة صورة تجمعه بكل من المستشار تركي أل شيخ، و الشعراء خالد تاج الدين، و تامر حسين، و جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتباٌ: "نورت مصر يا ابو ناصر مع اصذقائي الاعزاء

خالد تاج الدين و تامر حسين".

يذكر أن الشاعر أمير طعيمة قدم أول أغانيه مع النجم طلعت زين بعنوان "بحر عينيك" عام 1997، و بدأت انطلاقته الحقيقية عندما قدم مع الهضبة عمرو دياب أغنيتين "العالم

الله"، "أعمل إيه"، كما قدم ما يزيد عن 600 أغنية منهم 150 أغنية مصورة، و تعامل مع العديد من نجوم الوطن العربي مثل: "شيرين"، "محمد حماقي"، "إليسا"، "محمد فؤاد"، "نانسي عجرم"، "تامر حسني"، "أنغام"، "فضل شاكر"، "محمد منير".