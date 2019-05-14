محمد رمضان يخسر القضية أمام ماجد المصري في زلزال

تشهد الحلقة الثامنة من مسلسل زلزال، ذهاب لمياء زوجة خليل السياح، التي تجسد دورها الفنانة مني عبد الغني، إليه، لتسأله قبل شهادتها في المحكمة عن هل ما رأته قبل زمن كان أخر قسط من حربي كرامة لشراء أرضه أم أنه قسط واحد فقط، كما يقول.

وتحلم صافية بـ زلزال، وهو مكبل الأيدى

وفي وسط نار، ويطلب منها الدعاء، وبعدها تحكم المحكمة باحقية خليل السياح بالأرض، بعد أن جاء بشهود زور، وبعد المحكمة يقول لزلزال، أنه له في ذمته 20 ألف جنيه إذا أرادهم، ويبلغه أن له لديه 300 متر أرض.

ويذهب زلزال ويتناول الفول على عربة والد صافية، وتسأله عن محنته وكربه، ويتعجب من معرفتها بأنه في كرب، وتتوالي الأحداث وتمرض شقيقة خليل السياح، ويقول لها ابنها أنه سيخبر خاله ليعالجها، فترفض لأنه إذا عرف لن يفعل شئ بسبب بخله.

Advertisements

والمسلسل بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى، حسام داغر وسلوى عثمان وحنان سليمان، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.