إعدام مصطفى خاطر وحبس محمد أنور 5 سنوات في طلقة حظ

تشهد الحلقة الثامنة من مسلسل طلقة حظ، فشل محاولة الرجل الذي يريد شنق عبد الصبور وصديقه عباس، ويقوم بتجريب الحبل على نفسه فيموت، ويتهم عبد الصبور وعباس في قتله.
وتذهب زوجة عبد الصبور وشقيقاته لزيارتهفي الحبس، ولكن لم يكن معهم تصلايح بالزيارة، فيترجون الضابط المتواجد هناك، إلا أنه في الأخير يرفض ويخبرهم بأنه قد شنق زميل له في السجن.
وتعود زوجته وشقيقاته إلى الحارة تجد الديانة تطالبهم بالأموال التي عليهم، وتقوم مشاجرة بينهم، وفي نهاية الحلقة يتم الحكم على عبد الصبور بالاعدام وإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي، وحبس عباس 5 سنوات.
والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، محمد أنور، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأيف إيهاب بليبل.
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