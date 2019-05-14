في ابن أصول.. آيتن عامر تدخل المستشفي بسبب حمادة هلال

يواجه هشام في الحلقة الثامنة من مسلسل ابن أصول، خال والدته شامل، بأنه عرف أنه وراء ما كان يراه ويشاهده، وأنها لم تكن هلاوس كما كان يقول له، فيوضح له أن هذا كان من أجل مصلحته، وأنه فعل ذلك من أجل تتركه والدته صولا، وتوافق على أن يتزوج ويعيش حياة طبيعية.

وتشهد الحلقة الترتيبات حفل زفاف هشام

من رحمة، ويطلب هشام من والدته أن يتم الفرح بسرية دون أن يعلم عنه أحد في الشركة، ويبرر ذلك بأنه يخاف من العين والحسد، ولكنه في الحقيقة يخشى أن تعرف نعمة، زوجته في السر، والتي تقوم بدورها الفنانة آيتن عامر.

ويقام الفرح، ويُرسل رسالة إلى

نعمة بأن زواج زوجها هشام اليوم، فتذهب إلى الفرح وعندما ترى الفرح يغمي عليها ويتم نقلها إلى المستشفي، وبعدها يسافر هشام مع زوجته رحمة في شهر العسل، وهنا يظهر غيرة والدته صولا الشديدة منها، إذ تسافر معهم.

والمسلسل بطولة حمادة هلال، وآيتن عامر، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وحمزة العيلي، ووفاء سالم، ومحمد نجاتي، وكريم ابوزيد، ورانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير.

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