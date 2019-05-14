حنان مطاوع من كواليس "لمس أكتاف": أحب شخصية "عايدة" لهذا السبب

نشرت الصفحة الرسمية لقناة cbc على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حوارًا مصوّرًا مع الفنانة حنان مطاوع خلال كواليس تصوير مسلسل "لمس أكتاف" الذي تشارك في بطولته مع الفنان ياسر جلال، وينافس بقوة خلال الموسم الرمضاني الحالي.

كشفت مطاوع، خلال اللقاء أن بداية ترشيحها للمسلسل كانت من خلال المخرج حسين المنباوي، والذي كان هناك تعاون سابق بينهما في مسلسل "حلاوة الدنيا"، مشيرة إلى أنه رشحها رغم أنه لم يكن قد كُتب من المسلسل سوى حلقة واحدة تقريبًا، مضيفةً: "قال لي على مسؤوليتي متقلقيش ولو عايزة تمشي في اي وقت مش هزعل".

تابعت أنها تحب شخصية "عايدة الحناوي" التي تقدمها خلال المسلسل، لأنها "من لحم ودم قوي" على حد تعبيرها، لافتةً إلى

أنها لا تحب الشخصيات الطيبة أو الشريرة أو الشقية فقط، بل نحن خليط من ذلك كله، لذلك الشخصيات المركبة مثل "عايدة" والتي يوجد فيها جوانب شرسة جدًا وجوانب بديعة وحنونة في الوقت ذاته، هي الأفضل بالنسبة لها، معربة عن أمنياتها في أن ينال هذا الدور إعجاب المشاهدين.وعن كواليس "لمس أكتاف" أكدت حنان مطاوع أنه تسود حالة من الود والحب والضحك بينهم طوال الوقت، خاصةً وأن كثير من أبطال العمل من أصدقائها المقربين، مثل إيمان العاصي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب، مضيفةً: "حتى هاجر الشرنوبي اللي علاقتي بيها في المسلسل بشعة هي أختيوحبيبتي وصاحبتي".في نفس السياق، أكدت حنان أنها تراهن دومًا على الجمهور وعلى ذكاء المتلقي في التمييز، وقدرته على كره الشخصية الشريرة وفي الوقت ذاته حب الممثل الذي قدمها وأتقنها لدرجة أنهم شعروا بمدى كراهيتهم لها، مشيرةً إلى أنها تحب المغامرة جدًا، ولو كانت تعمل كـ"منتجة" لاختارت أكثر الأدوار جنانًا، على حد تعبيرها، لكن الفنان يختار من بين المعروض عليه فقط، لذلك تحاول اختيار أكثرهم تميزًا واختلافًا.وعن الأدوار التي تتمنى تقديمها مستقبلًا، لفتت "حنان" إلى أهمية التناول الفني لحضارتنا الفرعونية القديمة، قائلةً: "حزينة حزن شديد إن مصر مبتعملش حاجة تؤرخ حضارتها العظيمة دي كلها".جدير بالذكر أن "لمس أكتاف" يعرض على قناة cbc، في تمام الساعة 11 مساءً. سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، كرم جابر، كارولين خليل، سمر مرسي، محمد عز، خالد كمال، هبة عبد الغني، وشريف دسوقي.