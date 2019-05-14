كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لمس أكتاف" يكشف المستور.. ظهور نوعين أخطر من "الاستروكس" بالسوق.. ومتخصصون: حالة توفيت بسبب الليريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسلسل "لمس أكتاف" للفنان المتألق ياسر جلال، في حلقاته الأولى عن ظاهرة خطيرة وهي عدم دخول أدوية مخدرة جديدة إلى جدول المخدرات وهما عقاري "ليريكا، ليورين"، وهما أخطر من مخدر "الاستروكس" كما يرى المتخصصون.

تواصل "الخليج 365 الفني" مع المتخصصين، وكذلك مؤلف العمل الرمضاني "لمس أكتاف" لتسليط الضوء على هذا الخطر.

بداية، قالت طبيبة متخصصة في علاج حالات الإدمان وتعمل بإحدي المصحات المعروفة - رفضت ذكر اسمها-: إن حبوب ليريكا تشبه حبوب الترامدول، إلا أنه أقل تكلفة من الترامادول ومتواجد بالصيدليات، ومن السهل أن يصل إليه الشباب لأنه غير مجدول وخاصة أنه علاج لحالات التوتر والقلق والنوبات العصبية.

وأضافت: "المشكلة أن الترامادول يدخل علي الجهاز العصبي ولكن ليريكا مسكن للآلام وعندما يستخدم دون استشارة الطبيب تقع الكارثة لانه من الصعب خروج تأثيره من الجسم، لابد من التعافي منه تدريجيا، كما أن الإفراط في استخدامه دون استشارة الطبيب قد يؤدي للوفاة".

وأكدت الطبيبة، أنها قابلت حالة توفت بسبب "ليريكا" في المرحلة الثانية من العلاج وهو مضاد للنوبات العصبية والافراط منه إلا أنه قد يؤدي لاضطرابات النوم العصبية.

في ذات السياق، قالت الطبيبة إن العقار الآخر والذي تحدث عنه العمل الدارمي وهو "ليورين" يعد عقار للمرضى النفسيين ولمرضى السكر ويعالج اضطرابات النوم والصرع الأولى، ويعد بديلا للايريكا وزيادة جرعة من الدواء يؤدي لعصبية زائدة قد تصل للانتحار بسبب الاكتئاب، في حين أن الاستروكس يتم تصديره من أمريكا للحيوانات وغير صالح للإنسان.

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أما الدكتور عمر الإمبابي، طبيب صيدلي فقال: "عدد كبير من الشباب يتناولون ليريكا وليورين منذ فترة طويلة جدا، ويوجد أدوية أخرى غيرهما إلا أن هناك مقترحا من وزارة الصحة بجدولة هذه العقاقير خلال الفترة المقبلة، لأن الشباب يتناولونها بطريقة كارثية وأوقات تصل بهم إلى استخدام القطرة بدل الحقنة".

وتابع قائلا: "اللي بيضرب او بيدمن مش بيجيبها من التليفزيون ده بيقترحوا وبينفذوا وسوق الدوا من زمان بيضربوا وبيقترحوا والأدوية هيتم جدولتها ووزارة الداخلية ملهاش يد انها تجدول الموضوع من نقابة الصيادلة واضافة صنف للجدول بنضيفه عشان نمنع استخدامه وبنضيفه لانه مادة لا يمكن تدوالها مابين المرضي وبعضهم الا بروشتة مختومة".

وأوضح: "ومن وجهة نظري أنه يجب منع تداول هذه الأدوية الا بروشتة حتي لو مش مجدول والصيادلة المحترمين يجب عليهم هذا الأمر منع تداول اي ادوية خطرة الا بروشتة مختومة للحالة وسمعت حكايات خطيرة جدا عن الاطفال والدتهم بتديهم ليريكا".

وقال المؤلف هاني سرحان لـ "الخليج 365 الفني" إنه جلس مع متعافين لكي يفهم هذا العالم، لان مسلسل "لمس أكتاف" ليس مجرد عمل درامي ولكنه يبعث برسالة أن هناك خطرا جديدا يدق الأبواب في عالم المخدرات وكارثة تحمل اسم "الأدوية الغير مجدولة" وكان برفقته النجم ياسر جلال والمخرج حسين المنباوي، ويتمني الاستجابة للحد من هذه الظاهرة.