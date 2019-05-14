كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر جلال يحاول إيقاع شريف دسوقي في الفخ.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاول أدهم "ياسر جلال" إيقاع شريف دسوقي "عبد المنجي" في الفخ، وأنه القاتل الحقيقي لجريمة القتل وانه يقوم بإثبات ذلك للظابط علاء، ويحاول ان يقوم بتخطيط فخ لعبد المنجي، انه يقابله لأخذ الأموال وذلك اثبات للظابط علاء بعدم ثبوت التهمة عليه.

مسلسل "لمس أكتاف" يعرض على "Cbc‏" في تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء، ويعاد في السابعة صباحا بطولة "ياسر جلال، فتحي ‏‏عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغني، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبي، لطيفة فهمي، رانيا شاهين، مجدي فكري، شريف ‏‏الدسوقي، عزوز عادل من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين ‏‏المنباوي، إنتاج شركة سينرجي".‏