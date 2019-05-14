كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد السعدني عن "زي الشمس": أحداثه مختلفة عن النسخة الإيطالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الفنان الشاب أحمد صلاح السعدني التعليق على الخلاف الدائر بين المخرجة كاملة أبوذكري، والمخرج سامح عبدالعزيز بسبب عدم وضع اسم "كاملة" على تترات مسلسل "زي الشمس"، مؤكدًا أنه ممثل ويقوم بدوره وليس من واجبه التعليق على الحدث.

وأوضح "السعدني" في لقاء تلفزيوني ببرنامج "Trending" على فضائية "mbc4"، أنه لم يتوقع ردود الأفعال التي لاحقت المسلسل فور عرضه، مؤكدًا أنها خضته، خصوصًا بعد عرض مشهد الخيانة، لافتًا إلى أنه تفاجأ بعد مشاهدة العمل لأنه منفذ بشكل جيد.

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