كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد السعدني عن "زي الشمس": أحداثه مختلفة عن النسخة الإيطالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفض الفنان الشاب أحمد صلاح السعدني التعليق على الخلاف الدائر بين المخرجة كاملة أبوذكري، والمخرج سامح عبدالعزيز بسبب عدم وضع اسم "كاملة" على تترات مسلسل "زي الشمس"، مؤكدًا أنه ممثل ويقوم بدوره وليس من واجبه التعليق على الحدث.
وأوضح "السعدني" في لقاء تلفزيوني ببرنامج "Trending" على فضائية "mbc4"، أنه لم يتوقع ردود الأفعال التي لاحقت المسلسل فور عرضه، مؤكدًا أنها خضته، خصوصًا بعد عرض مشهد الخيانة، لافتًا إلى أنه تفاجأ بعد مشاهدة العمل لأنه منفذ بشكل جيد.
وأضاف "السعدني" أن العمل لمس الكثيرين، خصوصًا الجنس اللطيف، نافيًا أن يكون العمل متشابه مع دوره في فيلم "الوتر"، مؤكدًا أن العملين مختلفين تمامًا.
وأشار "السعدني" أن مشهد المشرحة أرهقه نفسيًا لأنه أُعيد أكثر من مرة، مضيفًا أن المسلسل سيشهد في الحلقات القادمة أحداث كثيرة محتلفة عن النسخة الإيطالية المأخوذ عنها العمل، مشيرًا أن هناك خطوط جديدة ستضاف للعمل كما ستظهر شخصيات مختلفة عن المسلسل الإيطالي.
"زي الشمس" من بطولة دينا الشربينى، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.