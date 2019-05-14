ياسر جلال يوجه رسالة لجمهور "لمس أكتاف" من خلال "الخليج 365 الفني"

أكد النجم ياسر جلال، أنه يتابع ردود الأفعال حول مسلسل "لمس أكتاف" بالرغم من عدم وجود أي حسابات رسمية له على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن رد الفعل يصله دائما ويتابعه.

ووجه رسالة من خلال "الخليج 365 الفني" قائلا: "يا رب اللي جاي يعجبكم، وإنى على طول هفضل محتاج لدعمكم وتشجيعكم".

مسلسل "لمس أكتاف" يعرض علىCbc‏ في تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ويعاد في السابعة صباحا بطولة "ياسر جلال، فتحي ‏‏عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغني، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبي، لطيفة فهمي، رانيا شاهين، مجدي فكري، شريف ‏‏الدسوقي، عزوزعادل من تأليف هانى سرحان، إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجي".‏