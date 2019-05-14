كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسمين عبد العزيز تقع في أزمة بين إسماعيل شرف وإيهاب فهمي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت الفنانة ياسمين عبد العزيز، في ورطة جديدة بعد فشلها في الوصول إلى نجلها بعد خطفه وعند ذهابها لـ "شكري" إيهاب فهمي أكد انه ليس له علاقة بخطف نجلها ولا يهمه أمر الكتاب للوصول الي "الهاردات".

وتحدث إسماعيل شرف، معها وأكد أن "شكري" هو خاطف نجلها وانه يقوم بلعبها ولكنه لايملك الوصول الي نجلها ويحاول الوصول الي معلومات تخص "الهاردات".

المسلسل من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي. بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل.