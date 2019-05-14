كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماجد المصري: "زلزال" غير موقفي من دراما رمضان.. وتقمص الدور "حاجة في دمي" (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنتهي من التصوير منتصف الشهر

قرار عودة حلا شيحة للتمثيل "أمر شخصي"

لا أظهر كضيف شرف في "كلبش 3"

مسلسل "بحر" أرهقني وهذا موعد عرضه

زوجتي لن تتجه للعمل في الميديا ولديها خط أزياء خاص

شاركت في الاستفتاء على الدستور وتمنيت النتيجة تكون "نعم"

رصيد جديد يضيفه النجم ماجد المصري، إلى مشواره الفني بظهوره ضمن أحداث مسلسل "زلزال"، بدور "خليل السواح" أحد أثرياء مدينة "العياط" الذي يدخل في صراع مع "زلزال" محمد رمضان في إطار من الدراما والتشويق، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج إبراهيم فخر.

وبعد حصول المسلسل على أكبر نسب المشاهدة في شهر رمضان، حاور "الخليج 365 الفني" ماجد المصري، للكشف عن أسرار مشاركته في العمل وكواليس التصوير.

ما رأيك في ردود الفعل حول دورك في مسلسل "زلزال"؟

سعيد بتعليقات الجمهور على ظهوري ضمن أحداث مسلسل "زلزال"، وأتمنى أن يستمر الإعجاب حتى نهاية الحلقات.

كيف جاء ترشيحك للمشاركة للعمل؟

الترشيح جاء عن طريق شركة "سينرجي" المنتجة للعمل، من خلال حسام شوقي المدير العام للشركة، وعندما قرأت المعالجة انجذبت للدور، وشعرت "إني ممكن أعمل حاجة كويسة من الدور ده"، فوافقت دون تردد.

هل كان لديك ملاحظات على الدور في البداية؟

على العكس تماماً، الدور أعجبني منذ اللحظة الأولى ولم أطلب أي تعديلات على السيناريو قبل التصوير.

تجسد شخصية صعبة خلال الأحداث، كيف حضرت لها؟

ليس لدي طريقة معينة لتقمص أدواري، فهي "شغلتي" وحرفة تحولت إلى "حاجة في دمي"، ولكني أترك مجال للمناقشة مع الكاتب والستايلست والمخرج لنصل إلى أفضل شكل للشخصية ثم نبدأ التصوير.

متى تنتهي من تصوير دورك في المسلسل؟

قطعت شوط طويل من التصوير في عدد من المناطق في أطراف القاهرة، وأتوقع استمرار التصوير حتى منتصف شهر رمضان الجاري.

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ماذا عن كواليس التصوير مع محمد رمضان وما رأيك في عودة حلا شيحة إلى التمثيل؟

كواليس التصوير كانت رائعة مع محمد رمضان، ولا أفضل الحديث عن عودة الفنانة حلا شيحة، فهو قرار شخصي تسأل هي عنه.

بعد تعاونك معه في "بحر"، هل رشحك المنتج تامر مرسي لمسلسل "زلزال"؟

المنتج تامر مرسي بعيد تماماً عن ترشيحي لدور "خليل السواح" في مسلسل "زلزال"، لكنه بالتأكيد عرف بالأمر من الأستاذ حسام شوقي ورحب بمشاركتي في العمل.

ما سر مشاركتك بمسلسل واحد في رمضان، وما حقيقة ظهورك كضيف شرف في "كلبش 3"؟

ظهوري في "كلبش 3" غير صحيح، ودوري في مسلسل "زلزال" جاء بعد قراري بعدم المشاركة في دراما رمضان هذا العام، وإعجابي بشخصية "خليل السواح" دفعني لتغيير موقفي.

كيف وجدت تجربتك في مسلسل "بحر" ومتى سيعرض للجمهور؟

تجربة مرهقة ومجهود مضاعف في تصوير المسلسل، كونه 60 حلقة ومسؤولية كبيرة استلزمت تركيز وتفرغ لفترة طويلة، وهو أحد أسباب قرار الابتعاد عن دراما رمضان، وعن موعد عرضه للجمهور، المتوقع عقب انتهاء الشهر الكريم بحسب قرار الشركة المنتجة.

ما سر اتجاهك لأدوار الشر في أعمالك الأخيرة، بالرغم من نجاحك في الرومانسية؟

أدواري مختلفة عن بعضها، وشخصية "خليل السواح" بعيدة تماماً عن شخصية "خالد" في مسلسل "الطوفان" مثلاً، أما عودتي للأدوار الرومانسية فهو أمر متروك لجودة الورق وإعجابي بالدور نفسه.

بعد دخول زوجتك مجال تصميم الأزياء، هل ستشاركك في أعمالك القادمة؟

زوجتي لديها خط أزياء خاص بها وهي تعمل كمصممة أزياء حرة، وليس لديها نية للاتجاه للعمل في الميديا سواء معي أو في تصميم ملابس أبطال أعمال فنية أخرى.

احتفلت بعقد قران ابنك "أحمد" مؤخراً، كيف كان شعورك؟

بالتأكيد كنت سعيداً كأي أب يعيش تلك اللحظة، وأتمنى له التوفيق في حياته القادمة مع زوجته.

شاركت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية مؤخراً، كيف تمنيت النتيجة؟

مشاركتي في التصويت على التعديلات الدستورية واجب وطني، وتمنيت أن تكون النتيجة "نعم" للأفضل لمصر وشعبها.

ما هي طقوسك في أول أيام رمضان؟

أجتمع مع عائلاتي على مائدة الإفطار، وأحرص على جعله يوماً عائلياً مثل أغلب المصريين.