كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلطجي يتعرض لياسمين صبري في ثامن حلقات "حكايتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضمنت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "حكايتي"، انتقال "داليدا" ياسمين صبري، للسكن في "بانسيون" بالإسكندرية، ويتعرض لها بلطجي المنطقة "سماحة" مصطفى درويش، في محاولة للدخول معها في علاقة غير شرعية، مثل علاقته بإحدى فتيات البانسيون.

تدافع "داليدا" عن نفسها وتنهر "سماحة" أمام الناس، فيسعى لطردها من المنطقة، بعدما وجدت عمل في مجال دراستها "الأزياء" في إحدى ورش الخياطة، ويعاملها صاحب الورشة معاملة حسنة، بينما تغار زوجته منها وتسئ معاملتها بشكل مبالغ فيه.