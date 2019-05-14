كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ابن باسل خياط يضرب زميله في المدرسة بثامن حلقات "الكاتب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب "يزن" ابن الكاتب "يونس جبران"، والذي يجسد دوره في مسلسل "الكاتب" الفنان السوري باسل خياط، زميله في المدرسة، بعدما اتهم والده بأنه قتال قتلة على خلفية اتهامه في قضية مقتل الممثلة الشابة تمارا.

وألقت الشرطة القبض على عصابة قامت قتلت فتاة في الخامسة عشر من عمرها بنفس الطريقة التي قُتلت بها تمارا، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثامنة من المسلسل.

مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.