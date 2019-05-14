كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسمين صبري تهرب من حب أحمد صلاح حسني في "حكايتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضمنت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "حكايتي"، وقوع "علي" أحمد صلاح حسني، في حب "داليدا" ياسمين صبري، بعد لقائه الأول بها في "الإسكندرية"، وترفض الأخيرة إخباره بمعلومات عنها، فيضطر لتتبع خطواتها والبحث عنها.

يدخل الشك في قلب "داليدا" من "علي" وتحاول التخلص من ملاحقته لها، في الوقت الذي يذهب هو إلى "جده" جميل برسوم، ليخبره بوقوعه في الحب مرة ثانية بعد تجربته الفاشلة، ويشجع الجد حفيده على تتبع قلبه والبحث عن الفتاة.

"حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي وإنتاج تامر مرسي وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته ياسمين صبري، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، إسلام جمال، إدوارد، أحمد جمال سعيد، جمال عبد الناصر، سارة التونسي، سارة نخلة، نهال عنبر، جميل برسوم، وضيفة الشرف وفاء عامر.