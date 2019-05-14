شقيقة الأميرة “ديانا” من أوائل المستقبلين لـ “آرشي” الصغير

متابعة بتجــــــــــــرد: كانت ليدي “جين” الأخت الكبرى للأميرة الراحلة “ديانا” واحدة من أوائل المستقبلين لـ”آرشي” الصغير، وهو ما يثبت تفاني الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، لذكرى أميرة ويلز الراحلة.

ووفقًا لما ذكره موقع “ديلي ميل” اليوم، التقت ليدي “جين” بطفل ساسكس الأسبوع الماضي، قبل عدد كبير من كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية بما في ذلك الأمير تشارلز وزوجته كاميلا ودوق ودوقة كامبريدج.

وأيضا في بيان ميلاد بيبي ساسكس أدرج إعلان الولادة مع أسماء شقيقات الأميرة “ديانا” بشكل مختلف تمامًا عن ولادة ابن عمه الثالث الأمير “لويس” في أبريل الماضي.

ويعتقد بأن لقاء أفراد العائلة المالكة الكبار بالصغير “آرشي” سيتم هذا الأسبوع، وذلك بعد عودة الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، من افتتاح سباق القوارب الملكي في كيتي سارك بجنوب شرق لندن.

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وقال المعلق الملكي، أوميد سكوبي، إن الأسبوع الأول لـ”آرشي” في المنزل مع والده ووالدته هادئًا، لقد أرادا تلك المساحة الشخصية مع طفلهما حديث الولادة، وسيبدأ غدا لقاءاته مع دوقة كامبريدج.

بالأمس نشرت عائلة ساسكس أول صورة لطفلهما وكانت عبارة عن صورة لقدم الصغير، مع زهرة نيسان، الزهرة المفضلة للأم والدة هاري.