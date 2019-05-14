خطأ جديد في Game of Thrones.. كيف عادت يد “جيمي لانستر” المقطوعة؟

متابعة بتجـــــــــــرد: هرع متابعو الدراما الأمريكية “لعبة العروش” (Game of Thrones)، إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إدراك خطأ فادح جديد في الحلقة الخامسة، من الموسم الثامن والأخير من العمل، التي عرضت أمس.

ومع اشتعال النيران في “كينغز لاندج”، وهرب السكان الذين أحرقتهم “داينيرس” بنيران تنينها الوحيد “دروغون”، ظهر “جيمي لانستر”، (قاتل الملك)، وهو يحاول جاهدا الوصول إلى شقيقته “سيرسي”، لإنقاذها من المعركة.

وفي المشهد الأخير لجيمي وسيرسي، ظهرت يد “جيمي” اليمنى، فيما كان يحتضن شقيقته، وتساءل الجميع حول كيفية إعادة يده التي قطعت في خلال إحدى حلقات الموسم الثالث.

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وفي الحلقة الخامسة، التي حصلت على تقييم أسوأ ثاني حلقة في الدراما الأمريكية، الأكثر انتشارا في التاريخ، انهارت جدران القلعة الحمراء، فوق “جيمي” وشقيقته التوأم “سيرسي”، التي دمرت مدينتها “داينيرس”، رغم الاستسلام انتقاما لقتل مساعدتها “ميساندي” بالحلقة الرابعة، التي كانت آخر كلماتها لأم التنانيين “دراكارس- إحرق”.

وتناول رواد التواصل الاجتماعي صورة المشهد، الذي ظهرت به يد “جيمي”، معبرين عن أن هذا الموسم، يعد واحدا من أكثر المواسم التي تحتوي على أخطاء تصويرية، ففي إحدى حلقات الموسم، ظهر كوب بلاستيكي، لأحد أشهر ماركات القهوة العالمية على طاولة احتفال النصر على جيش ملك الليل في وينترفيل.