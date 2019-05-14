صادق الصباح: تيم حسن نجم “الهيبة”.. يحلق عاليًا

متابعة بتجـــــــــرد: أثنى المنتج صادق الصباح، صاحب شركة “الصباح إخوان” على أداء النجم السوري تيم حسن في مسلسله الشهير “الهيبة”.

وأشار الصباح إلى أن تيم حسن يحلّق ويُبدع في أدائه لشخصية “جبل شيخ الجبل” فكتب بتغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “نجم الهيبة تيم حسن يحلّق عالياً في أدائه لشخصية جبل شيخ الجبل شخصية لها قانونها الخاص الذي يفسح مجالاً حراً للإبداع”.

تجدر الإشارة إلى أن تيم حسن خاض سباقات دراما رمضان في السنوات الثلاث الماضية بمسلسل “الهيبة” وحقق أعلى نسب مشاهدة تلفزيونية خلال الشهر الفضيل.

مسلسل “الهيبة الحصاد” من تأليف، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة “الصبح اخوان”، أمّا شارتي البداية والنهاية “مجبور” و”أزمة ثقة” من غناء النجم ناصيف زيتون.