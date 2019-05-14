شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من Euron Greyjoy بالبوكسر والشمسية لعشاق Game of Thrones.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن لقى حتفه فى الحلقة الخامسة قبل الأخيرة، من Game of thrones season 8،، بعث الممثل الدنماركى، يوهان فيليب أسبايك، الذى يجسد شخصية يورون جريجوى Euron Greyjoy ، برسالة إلى جمهور المسلسل العالمى.

وقال يوهان فيليب أسبايك، تعليقا على صورة له، وهو يمسك فى يديه "الشمسية"، ويظهر فيها مرتديا تيشرت وبوكسر، ماذا يمكننى أن أقول؟، يوم اثنين سعيد، استمتعوا بمسلسل game of thrones.



يورون جريجوى فى مسلسل game of thrones

وفى الحلقة الخامسة من game of thrones season 8 ، لقى Euron Greyjoy ، حتفه بعد قتال وقع بينه وبين jaime lannister ، بسبب شقيقته Cersei lannister ، انتهى بقتل jaime ، له.

وشهدت الحلقة الخامسة من الموسم الثامن، والأخير من الفانتازى العالمى، game of thrones ، أحداثا ساخنة، وصفت بمعركة الجنون بين daenerys targaryen ، وCersei lannister ، من أجل الصراع على العرش الحديدى، وانتقام daenerys من Cersei على ما فعلته، وكان آخر إعدامها لمساعدتها المخلصة ميساندى.

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يوهان فيليب أسبايك بالبوكسر والشمسية يبعث برسالة لعشاق مسلسل game of thrones

وفى الحلقة الرابعة، تمكن Euron Greyjoy ، بمساعدة الأسطول البحرى من قتل أحد تنانين daenerys، وهو ما أثار غضبها بشدة، ودفعها للانتقام بشدة، وحرق الأسطول بمهارة شديدة، وهو ما أثار دهشة جمهورمسلسل game of thrones ، حيث تمكنت daenerys ، من شن حرب كبيرة بمساعدة تنين واحد فقط، فى حين أنها لم تفعل ذلك حينما كان لديها اثنين فقط، وخسرت أحدهما بطريقة يرثى لها.



الممثل الدنماركى يوهان فيليب أسبايك

مسلسل Game Of Thrones ، بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة HBO الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.