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فتحى عبد الوهاب وهشام سليم وماجد المصرى نجوم الأسبوع الأول من رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الأسبوع الأول من السباق الرمضانى تألق عدد النجوم خلال الأدوار التى يقدمونها فى مسلسلات هذا العام، حيث تنوعت أدوار هؤلاء الفنانين من الشر أو الغموض أو التراجيدى، لاسيما وأن الأعمال هذا العام بها تنوع كبير فى الموضوعات والتيمة التى تتناولها، وبعد مرور أسبوع على انطلاق عرض المسلسلات واتضاح ملامح الشخصيات فى هذه الأعمال نرصد أبرز الفنانين الذين خطفوا الأضواء بعد 7 أيام من عرض المسلسلات.

ويأتى فتحى عبد الوهاب على رأس النجوم الذين برزوا فى دراما رمضان هذا العام، خاصة فى مسلسل "لمس أكتاف" الذى يشارك فى بطولته مع ياسر جلال، ويعرض على شاشة cbc، حيث يقدم شخصية "حمزة" تاجر المخدرات، وخلال الحلقات الأولى من العمل استطاع فتحى لفت انتباه الجمهور كالمعتاد، بأداء مختلف وراق للغاية، متقناً دور الشر، وظهر ذلك فى المشهد الذى جمعه مع ياسر جلال عندما قابله صدفة عند أحد رجاله وأعجب فتحى بالطريقة التى استطاع ياسر بها تهريب نجل كرم جابر.

 

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النجم هشام سليم، الذى يقدم شخصية "أكرم صفوان" مسلسل "كلبش 3" بطولة النجم أمير كرارة، ومنذ ظهوره فى نهاية الحلقة الثانية من العمل إلا أنه استطاع جذب الانتباه إليه بطريقته القوية فى تجسيد الشر، فالمشاهد التى تجمعه بأمير كرارة تكون لها مذاق خاص، ومن أبرزها عنما كشف لسليم الأنصارى أنه السبب فى مرض ابنه عن طريق  فيرس خطير وأصبح يتحكم فى مصير ابنه ويسوق سليم لأفعال تخدم مصالحه.

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النجم القدير هادى الجيار تألق منذ الحلقة الأولى فى مسلسل "قمر هادى" بطولة النجم هانى سلامة، حيث قدم شخصية طيبة بعيدة عن الشر الذى تعود الجمهور على مثل هذه الشخصيات من قبيل الجيار، وقدمه ببراعة لافتة للنظر، نال من خلاله إشادات كبيرة، خاصة أن الجيار من الممثلين ذات الخبرة الواسعة فى عالم الدراما.

 

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النجم ماجد المصرى، والذى برع بشكل ملحوظ فى أحداث مسلسل "زلزال" بطولة النجم محمد رمضان، حيث يقدم شخص فلاح يدعى "خليل كتخة" ويتحدث باللهجة الفلاحى بطلاقة شديدة رغم أنه يجسد هذا الدور للمرة الأولى فى الدراما، ويدخل فى صراع مع محمد رمضان بسبب استلائه أى أرض والده والتى كان مبنى عليها منزلهم وانهار فى "الزلزال".

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تألق الفنان إدوارد من خلال الشخصية التى قدمها فى مسلسل "حكايتى" ، حيث يجسد إدوارد شخصية "عم" ياسمين صبرى خلال الأحداث، وهى شخصية "سعد" شخص انتهازى يبحث عن مصلحته دائما ويوقع بين شقيقيه للاستيلاء على الميراث، ونال إشادات لتطور الأداء التمثيلى سنة تلو الأخرى.

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الفنان الشاب أحمد العوضى، والذى تـألق خلال أحداث مسلسل "كلبش 3" بشخصية "بروسلى" فتاح الخزن والهجام، والذى يعمل مع الأمن المصرى، حيث قدم العوضى الشخصية ببراعة شديدة، ونال إشادات كبيرة على السوشيال ميديا.

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أحمد صلاح حسنى، والذى تألق بشخصية "سليم" فى مسلسل "لآخر نفس" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يعرض على شاشة "الحياة"، حيث قدم حسنى شخصية رجل أعمال يمتلك شركة حراسة مع فتحى عبد الوهاب، ونال إشادات كبيرة من حيث الأداء التمثيلى المقنع.

 

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إسلام جمال تألق فى شخصية "أمجد صفوان" شقيق هشام سليم فى أحداث مسلسل "كلبش 3" بطولة النجم أمير كرارة، حيث قدم الشخصية ببراعة شديدة، وهى شخصية شاب مستهتر وعلاقته متوترة من شقيقه بسبب الورث، حيث نال إشادات كبيرة من النقاد ورواد السوشيال ميديا، وتنبؤات بمستقبل كبير له.

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دياب برز هذا العام بشخصية "سعد" فى مسلسل "أبو جبل" بطولة النجم مصطفى شعبان، والذى يعرض على شاشة on e، حيث قدم شاب متزوج من إمرأة ذات شخصية قوية، وحصد إشادات كبيرة من النقاد الفنيين، خاصة أنه ابتعد عن فكرة الشر بشخصية جديدة عما قدمه من قبل.

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محمد أنور تألق خلال أحداث مسلسل "طلقة حظ" وقدم دورا مميزاً مع صديقه مصطفى خاطر، وأظهر العمل وجود كيماء تجمعهما بسبب عملها الدائم فى "مسرح مصر" وحظى أنور بإشادات كبيرة من رواد السوشيال ميديا فى الأيام الماضية.

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