شركة "مزيكا" تَطرح دعاء غفار لـ"رامى عياش"

تطرح شركة "مزيكا" على اليوتيوب دعاء دينيًا جديدا بعنوان "غفار" للمطرب اللبناني رامي عياش، وهو من كلمات محمد الشربيني وألحان محمد بدرخان. يقول مطلع الدعاء :"يارب غفار كل الذنوب.. ستار كل العيوب.. رحمن كل القلوب.. جيت لك وعايز أتوب.. عايز أتوب يارب اقبلني.. Advertisements حليم علينا صبور.. كريم لينا غفور". قد يهمك أيضا:رامي عياش يطرح أغنيات ألبومه الجديد "قصة حب"على مواقع التواصل الاجتماعي رامي عياش يكشف عن أول قصة حب له في أغنية جديدة

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