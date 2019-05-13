شكرا لقرائتكم خبر عن لمحبى الرعب.. أول تريلر للجزء الثانى من فيلم IT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة للجزء الثانى من فيلم الرعب "IT" عن أول تريلر توشيقى للعمل، ومن المقرر طرحه في 6 سبتمبر من العام الجارى

وينتمى الفيلم لفئة الرعب والدراما، وهو من تأليف جارى دوبرمان وستيفن كينج، وإخراج أندريس موسشيتى، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم، فين وولفارد، ميجان تشاربينتير، أوين تيج، بيل سكارجارد، صوفيا ليليز، نيكولاس هاميلتون، كما يشارك بالجزء الثانى الممثلان آندى بين وجيمس رانسون.

قصة الفيلم تدور فى إطار من الرعب والإثارة داخل مدينة (ديرى)، حيث الأطفال المحليين يختفون واحدًا تلو الآخر، تاركين خلفهم أجساد ممزقة أو أشلاء، بينما فى مكان معروف بإسم (البارينز) تتكون مجموعة من سبع أطفال من خلال لقاءات مرعبة وعجيبة مع مهرج يُدعى (بينى وايز)، ويظل لـ(بيل دينيبروه) ثأر شخصى مع هذا المهرج، بعد سبعة وعشرين عامًا من لقاءهم مع بينى وايز، يقوم (نادى الخاسرين) بتجميع أعضائه واقتراضهم من حيواتهم الناجحة وأعمالهم لأن (IT) كما لقبونه، عاد من جديد وعادت معه ظاهرة اختفاء الأطفال.