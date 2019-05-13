شكرا لقرائتكم خبر عن أيدا فى كامل أناقتها .. صورة جديدة من الموسم الخامس لـ Peaky blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت شبكة قنوات BBC الستار عن صورة جديدة من الموسم الخامس لمسلسل العصابات الشهيرة Peaky blinders، المقرر طرحه الصيف المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لمسلسل العصابات الشهير، صورة للممثلة صوفى راندل صاحب شخصية "أيدا شيلبي" شقيقة الممثلة كيلين مورفى صاحب شخصية "تومى شيلبي"، وهى فى كامل أناقتها استعداد لخوض مغامرات العائلة للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن القائمين على العمل انتهوا من تصوير المشاهد الرئيسية والخطوط العريضة للمسلسل فى نهاية يناير الماضى، ومازال الموسم الخامس والجديد قيد مرحلة المونتاج وإضافة التعديلات التصويرية والصوتية.

ومن المقرر أن يشهد الموسم الجديد الكثير من الأحداث والمفاجآت بعد تصريحات الممثل الشهير توم هاردى باحتماليه عودته مرة آخرى للموسم الجديد، بعد ان انتهت أحداث الموسم الأخير بإطلاق الرصاص عليه من قبل تومى شيلبى.

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وتشهد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.



صوفى راندل

وعلى نفس السياق أعلنت الشبكة الامريكية انضمام ممثلين جدد للموسم الخامس والجديد وهم الممثلة الأمريكية الأرجنتينية "أنيا تايلور"، والممثل الأنجليزى "سام كلافلن"، والممثل الأيرلندى "إيميت ج. سكانلان"، وأخيرا الممثل الأيرلندى "بريان جليسون".

مسلسل "بيكى بيلايندرز" من إعداد وتأليف ستيفن نايت، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم كيليان ميرفى، توم هاردى، سام نيل، هيلين ماكرورى، باول أنديرسون.