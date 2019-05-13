شكرا لقرائتكم خبر عن الشمبانيا.. طريقة احتفال إيمليا كلارك أثناء مشاهدتها الحلقة الخامسة من GOT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد حريقها للكينجيز لانديج فى الحلقة الخامسة من الموسم الثامن والأخير لمسلسل Game of thrones، قررت النجمة إيمليا كلارك صاحبة دينيريس تايجريان الاحتفال بمشاهدة الحلقة باحتساء زجاجة كاملة من الشمبانيا.

ونشرت كلارك صورة لها عبر حسابها الشخصى وهى ممسكة بزجاجة الشمبانيا وتضع غطاء على رأسها تخفى به ملامحها، وكتبت: "هذا هو ما يستلزم لتصوير الحلقة والمشاهدة عليها".

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وشهدت الحلقة الخامسة التى عرضت أمس من المسلسل الكثير من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، كان أهمها حريق الكينجيز لانديج وقتل مئات الآلاف من أرواح الأبرياء، بعد اجتاح جيوش التايجريان للعاصمة وحرق الأسطول الحديدى.

ويتوقع أن يحدث الكثير من المفاجآت فى الحلقة القادمة من المسلسل المقرر عرضها يوم 19 مايو الحالى، والتى تعد آخر حلقات المسلسل الدرامى الذى بدأ عرضه فى عام 2011 ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.