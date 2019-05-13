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الخميس المقبل المنشد إيهاب يونس يحيى حفلا بمعهد الموسيقى العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا للمنشد الشيخ إيهاب يونس، حيث يقدم مجموعة من الابتهالات والأناشيد الصوفية الى جانب عدد من المدائح النبوية خلال الأمسية التى تقام على مسرح معهد الموسيقى العربية فى التاسعة والنصف مساء الخميس 16 مايو .

 

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الشيخ إيهاب يونس يعد أحد أهم المنشدين المعاصرين ، حرمه الله نعمة البصر ومنحة القدرة على حفظ القرآن الكريم كاملاً فى عُمر الـ 10 سنوات ، بدأ مشواره مع الإنشاد الدينى منذ الصغر وتأثر بعظماء المنشدين منهم الشيخ محمد الفيومى والنقشبندى ، كون فرقته للإنشاد الدينى عام 2007 وانطلق ينشد فى ارجاء مصر والعالم العربى والأوروبى وحقق نجاحاً كبيراً .

 

 

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