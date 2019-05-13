شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. HBO تكشف عن فيلم وثائقى يعرض كواليس تصوير الموسم الثامن من GOT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عامان تقريبا هى المدة الزمنية التى استغرقها تصوير الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of thrones، الذى يعرض حاليا عبر شبكة قنوات HBO التليفزيونية والذى سينتهى يوم 19 مايو الحالى.

وقررت الشبكة الأمريكية طرح فيلم وثائقى يسرد كواليس الفترة الطويلة التى تم تصوير الموسم الثامن فيها، والتقنيات التى تم استخدامها فى بعض المشاهد، بالإضافة إلى الاجتماعات المغلقة التى تمت بين الممثلين للكشف عن السيناريوهات.

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وطرحت الشبكة الأمريكية الإعلان الرسمى الأول الفيلم الوثائقى الجديد الذى يأتى بعنوان The Last Watch المقرر عرضه يوم 26 مايو الحالى.



بوستر الفيلم الوثائقى

ولقى الإعلان الرسمى الكثير من التفاعل بعد نشره عبر حسابات الشبكة الرسمية والقناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والذى تخطى عدد مشاهداته عشرات الآلاف فى غضون ساعات قليلة من عرضه.

ومن المتوقع أن يحدث الكثير من المفاجآت فى الحلقة القادمة من المسلسل المقرر عرضها يوم 19 مايو الحالى، والتى تعد آخر حلقات المسلسل الدرامى الذى بدأ عرضه فى عام 2011 ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.