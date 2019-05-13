شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة وزن بريتنى سبيرز سبب تداول شائعة "حملها".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت النجمة العالمية بريتني سبيرز ضحية إحدى الشائعات التى ذكرت أنها حامل، وهو ما نفاه تماما موقع "جوسيب كوب" الشهير، بعدما تواصل مع أحد المقربين لها حيث أكد أن التقارير التي تم تداولها ليست صحيحة.

وأكد "جوسيب كوب" أن السبب الحقيقي وراء زيادة وزن بريتني هو تناولها الوجبات السريعة.

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بدأت الشائعة بنشر موقع "National Enquirer" تقريرا يؤكد أن قد يكون لدى سبيرز "عقبة" جديدة على طريقها للعودة إلى حياتها الفنية و انتعاشها من جديد، فقد أكد مصدر أن بريتني التي كانت تتواجد بإحدى المصحات العقلية ظهرت بوزن زائد بشكل مبالغ فيه خلال الأسابيع الأخيرة.

كما أضاف المصدر أن بريتنى تشعر بجوع دائم وهي كل العوامل التي تكشف أنها "حامل" مرة أخرى.