شكرا لقرائتكم خبر عن "نمبر وان".. محمد رمضان يحتفل بصدارة "زلزال" الترند فى مصر والسعودية والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد رمضان، بنجاح مسلسله زلزال الذى يذاع على قنوات "DMC"، خلال شهر رمضان 2019، حيث يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا فى مصر والوطن العربى، وهو ما تظهره مؤشرات جوجل ترند التى تصدر بها مسلسل زلزال قائمة المشاهدات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان فى مصر والسعودية والعراق.



احتفال محمد رمضان بصدارة مسلسل زلزال على جوجل ترند

وشارك النجم محمد رمضان، جمهوره، الاحتفال بنجاح المسلسل وصدارته قائمة المشاهدات، حيث نشر صور للترند فى مصر والسعودية والعراق، كما هنأ نجوم باقى المسلسلات التى جاءت فى القائمة، وقال محمد رمضان فى تعليقه على الصور "الحمد لله نتيجة الأسبوع الأول فى مصر والسعودية والعراق.. مبروووك لكل المسلسلات ونجومها وجمهورها ..زلزال ..ثقة فى الله نجاح".

ويذكر أن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "زلزال"، للنجم محمد رمضان، تصاعدت بتطور الصراع والتحدى بين "خليل" ماجد المصرى و"محمد حربى الشهير بزلزال" محمد رمضان"، بسبب النزاع على أرض والد الأخير، وذهبت "أمل" هنادى لـ "زلزال" فى منزل "زهدى" أحمد صيام وبدأت المناقشة بينهما لمعرفة سر الصراع بينه وبين والدها "خليل"، وهل الحق معه أم مع والدها.



زلزال فى صدارة الترند بالعراق

وانتهت المناقشة بين "أمل" و"زلزال" بمشادة كلامية بينهما وانفصلا عاطفياً بعد قصة الحب وتحدته "أمل" هنادى أن يثبت صحة كلامه كما أصرت أن الحق مع والدها وغادرته.

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وتوالت الأحداث وبدأت جلسات المحاكمة فى الإنعقاد حول قضية قطعة الأرض التى استولى عليها "خليل" ماجد المصرى من والد حربى بعد الزلزال، وغضب "جبريال" من "زلزال" بسبب إهماله حضور محاضراته فى الجامعة.



زلزال فى صدارة الترند بالسعودية

وبدأت اللقاءات بين "زلزال" و"صافيا" حلا شيحا داخل الموقف وبات يلتقيا كثيراً فى طريقه إلى الجامعة وأصبحا يتحدثان معاً، وبدأت تلمح بإعجابها به، ولكنه لا يزال يعيش حزن فراقه على حبيبته الأولى، شهدت أحداث الحلقة أيضا زواج "كواكب الراقصة" من " أسامة" زميل محمد رمضان "زلزال" فى الجامعة والذى يعمل بجانب دراسته مع الراقصة كواكب، ليكون محلل لها بعدما طلقت للمرة الثالثة من زوجها، ورغم نجاح "زلزال" وحصوله على بكالوريس التجارة بتقدير عال إلا أن احز يتملكه لفشل قصة حبه واستيلاء "خليل" ماجد المصرى على أرضه.

وتوالت الأحداث بتأجيل القضية المرفوعة على "خليل" للمرة الثالثة من المحكمة وطلب "زلزال" من محاميه أن يأتى بشهادة زوجة "خليل" لمياء التى تجسدها الفنانة منى عبد الغنى، وبعض العاملين معه محاولة لإثبات أحقيته فى قطعة الأرض وانتهت الحلقة بغضب "خليل" من طلب محامى زلزال شهادة زوجته.

المسلسل يعرض على قنوات DMC، يومياً طوال شهر رمضان، وتدور أحداثه خلال عام 1992 بعد الزلزال الشهير الذى ضرب البلاد وتسبب فى انهيار المنزل الذى يسكن فيه بطل العمل مع والده وذلك قبل أن يتم تسجيل ونقل ملكيته إلى العائلة، ويرفض البائع تسليم أرض البيت إلى الوريث الوحيد وهو زلزال.