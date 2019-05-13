شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر صورة ريا أبى راشد والنجم وويل سميث فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الإعلامية ريا أبى راشد ، الممثل العالمى ويل سميث، فى الأردن اثناء ترويجه لفيلمه الجديد "علاء الدين" المقرر له يوم 20 مايو الجاري فى دور العرض العالمية.

ونشرت ريا ، مقدمة البرنامج الشهير "سكوب" صورة تجمعها مع سميث الذى سيؤدى دور "الجنى" فى فيلمه الجديد القادم فى السينمات بداية الأسبوع القادم.

وظهر كل من الممثل العالمى ويل سميث والممثل الكندى ذا الأصول المصرية مينا مسعود ، والنجمة نعومى سكوت ، فى مؤتمر تروجى للفيلم، حيث سبق وأن صور فريق العمل جزءا كبيرا من الفيلم فى الأردن.

Advertisements

وتشتهر "ريا" بعلاقاتها الوطيدة مع نجوم هوليوود الذين دائماً ما تستقبلهم فى برنامجها الشهير للحديث عن اخر أعمالهم الفنية والسينمائية وأدوارهم المستقبلية.

وكانت شركة Disney للإنتاج الفنى والسينمائى قد أعلنت أنها تقوم بإعادة إنتاج الفيلم الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم الرسوم المتحركة، الذى طُرح تجاريًا عام 1992.

يذكر أن فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى ، المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.