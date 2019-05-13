شكرا لقرائتكم خبر عن "زلزال" يتصدر الترند فى مصر والسعودية والعراق بأول أسبوع من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع مسلسل زلزال أن يتصدر الترند فى 3 دول عربية بالأسبوع الأول من شهر رمضان، حيث نشر محمد رمضان على حسابه الشخصى بموقع فيس بوك إحصائية الترند فى مصر والعراق والسعودية، والتى تصدرها مسلسل زلزال بطولة النجم محمد رمضان.

مسلسل زلزال يتصدر الترند بالعراق في أول أسبوع من رمضان

مسلسل زلزال يتصدر الترند بمصر في أول أسبوع من رمضان Advertisements

مسلسل زلزال يتصدر الترند بالسعودية في أول أسبوع من رمضان

مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان يعرض قناة dmc فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وهو المسلسل الذى تدور أحداثه حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التى كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر وسلوى عثمان وحنان سليمان لمياء كرم ومصطفى منصور ويوسف عثمان ومروة الأزلى وعدد آخر من الفنانين.