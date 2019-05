شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الوز عوام.. شاهد مهارات ابنة جينيفر لوبيز فى الغناء ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن إيمى ابنة المغنية الشهيرة جينيفر لوبيز، ستتبع خطى والدتها، فوفقًا لمقطع فيديو من وراء الكواليس، شاركته جينيفر مع جمهورها عبر قناتها الشخصية على موقع يوتيوب، عرضت فيها إيمى، موهبتها فى الغناء، فقامت الفتاة البالغة من العمر 11عامًا بغناء أغنية أليشيا كيز الشهيرة If I Ain’t Got You.



جينيفر لوبيز تحتضن ابنتها

وبعدما رحبت بابنتها فى الغرفة وعانقتها، اقترحت جينيفر عليها أن تغنى مع عازف البيانو ، وحثت جينيفر فى الفيديو ابنتها على إظهار قدراتها الصوتية، بينما كانت تتدرب على أول أداء مباشر لأغنيتها " Medicine".

Advertisements

وظهرت موهبة إيمى منذ اللحظة التى بدأت فيها الغناء، حيث استطاعت الوصول للنغمات المرتفعة، وأجادت الغناء على اللحن، وأخذت بعض الملاحظات من مدرب جينيفر الصوتى.

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى تفخر فيها جينيفر بمهارات ابنتها الغنائية، حيث نشرت فى مارس الماضى مقطع فيديو صغير لابنتها تغنى منفردة فى أحد المسرحيات المدرسية.