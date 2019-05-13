شكرا لقرائتكم خبر عن دندنة رامى صبرى وأصالة على أغنية "أهلا رمضان".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قعدة دندنة جمعت الفنان رامى صبرى بالمطربة أصاله نصرى، خرج منها مقطع فيديو لأغنية "أهلا رمضان" بصوت يحمل الكثير من معانى شهر رمضان.

ونشر المغنى رامى صبرى مقطع الفيديو الذى جمعه مع الفنانة السورية أصالة عبر حسابه الشخصى، والذى يظهر تواجدهما فى جلسة أصدقاء، ليدندنوا على الحان أغنية "أهلا رمضان، رمضان جانا".

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وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة ليحظى بعشرات الآلاف من الإعجابات والكثير من التعليقات التى أشادت "بالديو" الجميل الذى جمع بين الصوتين الكبار فى عالم الغناء.

وأحيا المطرب رامي صبري حفلة داخل أكاديمية الفنون، احتفالا بالطلاب، تحت رعاية رئيس الأكاديمية الفنان أشرف زكى، التى بدأها على أغنيه "أجمل ليالي عمرى "ثم غنى العديد من أغانيه، ومنها "الراجل" و"اهد الدنيا" و"تعالي" و"لو كان عليك" و"مش فارق" و"حبيبي الأولانى" و"مش أنا" وسط تفاعل الطلاب.