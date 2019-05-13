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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشر الموسيقار محمد علي سليمان صورة لحفيده ياسين، ابن الفنانة غنوة، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وأرفق بها تعليقًا مؤثرًا تذكر به ابنته الراحلة.
علق سليمان على الصورة قائلاً: "أنظروا ماذا تقول عيني ياسين حبيب جده، الأمل في الله وحده، اطمئني يا ماما وأنت في الجنة على حبيبك سينو".
كان الطفل ياسين قد أثار جدلاً كبيرًا بعد أن قدمته أنغام في إحدى حفلاتها، وقالت: "ده الحتة اللي كملت الضحكة في حياتي، ومفيش هدية أحسن من كده أبدًا".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد علي سليمان يتذكر الراحلة غنوة: اطمني على حبيبك سينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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