محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
قال الفنان عمرو سعد إنه سريع الانفعال لكنه باستخدام اليوجا تعلم السيطرة على عصبيته.
وأضاف عمرو سعد خلال لقائه في برنامج "عايشة شو" أنه واجه صعوبات كبيرة في بدايته، مثل كثير من الشباب في الوطن العربي".
وأشار أن بدايته الحقيقية كانت في فيلم "خيانة مشروعة" وأنه وقع بعده عقود 6 أفلام، موضحًا أن أهم محطة في حياته كانت فيلم "مولانا".
يُذكر أن "عايشة شو" يستضيف الفنان عمرو سعد في حلقتين اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو سعد: "هذا الفيلم أهم محطة في حياتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.