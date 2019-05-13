عمرو سعد: "هذا الفيلم أهم محطة في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قال الفنان عمرو سعد إنه سريع الانفعال لكنه باستخدام اليوجا تعلم السيطرة على عصبيته.

وأضاف عمرو سعد خلال لقائه في برنامج "عايشة شو" أنه واجه صعوبات كبيرة في بدايته، مثل كثير من الشباب في الوطن العربي".

وأشار أن بدايته الحقيقية كانت في فيلم "خيانة مشروعة" وأنه وقع بعده عقود 6 أفلام، موضحًا أن أهم محطة في حياته كانت فيلم "مولانا".

يُذكر أن "عايشة شو" يستضيف الفنان عمرو سعد في حلقتين اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء.