ريا أبي راشد وويل سميث في الأردن لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة تجمعها بالممثل العالمي ويل سميث، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". واستقبلت ريا، الممثل ويل سميث في الأردن أثناء ترويجه لفيلمه الجديد "علاء الدين"، والمقرر عرضه في مايو المقبل. Advertisements وعلقت ريا علي الصورة: "هذا يوم خاص ومقابله فريدة من نوعها المزيد قادم". وتشتهر "ريا" بعلاقاتها مع نجوم هوليوود الذين تستقبلهم فى برنامجها الشهير "سكوب".

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