- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلن السيناريست أيمن بهجت قمر، عن اعتذاره عن عدم كتابة سيناريو فيلم سينتجه المستشار تركي آل الشيخ، بعد مرور أكثر من أسبوعين تقريبًا على إعلانه خبر التعاون الذي سيجمعهما.
وكتب أيمن عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أنا اعتذرت عن الفيلم اللي اتفقت عليه مع أ.تركي الشيخ وتمنياتي ليهم بالتوفيق".
كان أيمن كتب عبر فيسبوك في 26 أبريل الماضي، تعليقًا على صورة له "إن شاء الله أضخم عمل سينمائي في ٢٠١٩.. دعواتكوا.. الشرف ليا".
يُذكر أن أخر أعمال أيمن بهجت قمر، سيناريو فيلم "البدلة" بطولة الفنان تامر حسني، الفنانة أمينة خليل، والفنان أكرم حسني، والذي حقق نسبة إيرادات مرتفعة، تجاوزت 67 مليون جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر يعلن اعتذاره عن فيلمه مع تركي آل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.