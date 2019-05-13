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أيمن بهجت قمر يعلن اعتذاره عن فيلمه مع تركي آل الشيخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن السيناريست أيمن بهجت قمر، عن اعتذاره عن عدم كتابة سيناريو فيلم سينتجه المستشار تركي آل الشيخ، بعد مرور أكثر من أسبوعين تقريبًا على إعلانه خبر التعاون الذي سيجمعهما.

وكتب أيمن عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أنا اعتذرت عن الفيلم اللي اتفقت عليه مع أ.تركي الشيخ وتمنياتي ليهم بالتوفيق".

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كان أيمن كتب عبر فيسبوك في 26 أبريل الماضي، تعليقًا على صورة له "إن شاء الله أضخم عمل سينمائي في ٢٠١٩.. دعواتكوا.. الشرف ليا".

يُذكر أن أخر أعمال أيمن بهجت قمر، سيناريو فيلم "البدلة" بطولة الفنان تامر حسني، الفنانة أمينة خليل، والفنان أكرم حسني، والذي حقق نسبة إيرادات مرتفعة، تجاوزت 67 مليون جنيه.

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