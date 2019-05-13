هادي الباجوري: "سيما مصر" يهدف لاستعادة الريادة المصرية في الفن السابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد المخرج والمنتج هادي الباجوري، إن مشروع "سيما مصر" يعد خطوة في سبيل تحسين وضع السينما.

وأضاف استشاري "سيما مصر": "هناك خطة لاستعادة الريادة المصرية في الفن السابع، وذلك بالتعاون مع شركات الإنتاج والتوزيع المختلفة لتقديم مشاريع سينمائية متميزة من خلال سيما مصر، إلى جانب توفير مساحات عرض سينمائية في كافة المحافظات، وإنتاج عدد من الأفلام وطرح مجموعة من الأعمال لمدة 3 سنوات متصلة".

وتابع الباجوري "المشروع سيساعد بشكل كبير على عودة الجمهور مرة أخرى إلى دور العرض، فضلًا عن اكتشاف عدد من الوجوه الجديدة بالمجال الفني، والاستعانة بصناع السينما الحاليين لتدريب الكوادر الشابة، ووضعها على المسار الصحيح لتقديم أعمال هادفة للجمهور".