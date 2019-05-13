شاهد: انتهاء أزمة “زي الشمس”.. سامح عبد العزيز يُرضي كاملة أبو ذكري

في خطوة غير متوقعة ومفاجئة، تراجع المخرج المصري سامح عبدالعزيز أمام مواطنته المخرجة كاملة أبو ذكري لينهي الحرب الكلامية الدائرة بينهما بعد أن وصلت للتلاسن وتبادل الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رفع اسمها عن تتر مسلسل “زي الشمس” للفنانة دينا الشربيني عقب انسحابها من العمل واستكمال سامح التصوير بدلاً منها. كتب سامح عبد العزيز عبر فيسبوك: “كاملة تعمل اللي هي عايزاه وتقول اللي هي عايزاه.. على قلبي زي العسل”. جاء ذلك التعليق على صورة نشرها عبر حسابه تحمل قول الله تعالى: “وهو على جمعهم إذا يشاء قدير”.ومن جانبها، أكدت كاملة في تصريح خاص لـ”فوشيا”، أن الأزمة انتهت بالفعل، مشيرة إلى أنها لم تقصد التجريح أو التقليل من شأن زميلها، وأن الأمر لا يتعدى كونه لحظة انفعال بسبب عدم وجود اسمها على التتر. وكانت “أبوذكري” هاجمت خلال الساعات الماضية عبر فيسبوك سامح عبدالعزيز قائلة: “ابسطها يا محترم كنت ما تحطش اسمك على شغل إنت ما عملتوش ولا اخترت الديكورات وكل أماكن التصوير حتى الحلقة الـ30 تقريبًا ولا الممثلين من كبيرهم لصغيرهم ولا شكلهم”.

وأضافت: “ولا طريقة أدائهم ولا الألوان ولا اشتغلت مع السيناريست بالساعات على الحلقات، كنت تحط اسمك على شغلك يا محترم لما يبتدي فعلاً لا ده أنت كمان بتقول مبسوط أوي إن عاجبكم شغلي أنا الحقيقة كنت مش عايزه أتكلم بس زاد عن حده”. ورد عليها سامح عبدالعزيز في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “قبضت نص فلوسك يا رخيص، ورميت شغلك وعيالك بعقد موثق في نقابة، أهم اتصرفوا.. اندب بقا عشان ساعتين ونص من أصل 18”. وأضاف: “دخلنا اللوكيشن بتاعك لقيناه كوافير حريمي، وياريت ظبطت إيقاع مشهد واحد في المونتاج، إحنا اللي بنظبطلك شغلك، عشان إحنا سلاطين الـ cut الشرقي، مادام الأم هربت من البيت يبقى لازم نشوف أب بديل”، إلا أنه تراجع وأنهى الأزمة. ومسلسل “زي الشمس” مأخوذ عن المسلسل الإيطالي sisters، ومن بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وأحمد داوود وسوسن بدر وجمال سليمان وأحمد مالك وعمر السعيد، تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز، ويعرض على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل.