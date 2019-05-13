شاهد: ميغان ماركل تستذكر والدة الأمير هاري بأول منشورٍ عن طفلها.. ماذا قالت؟

رغم أن عيد الأم في المملكة المتحدة صادف بتاريخ 31 آذار/ مارس، أي قبل أن تصبح دوقة ساسكس، ميغان ماركل، رسميًا أمًا، حيثُ رحبت بطفلها آرتشي قبل أيامٍ فقط، إلا أنها لم تتوانَ عن الاحتفال على طريقتها بعيد الأم الذي يصادف الاحتفال فيه بتاريخ 12 أيار/ مايو في الولايات المتحدة. وبهذه المناسبة، نشرت ميغان صورةً خاصةً للغاية، تضمنت تحيةً خاصة بوالدة زوجها الراحلة، الأميرة ديانا، عبر حسابها المشترك مع الأمير هاري على إنستغرام، حيث أظهرت الصورة قدمي ابنهما ملفوفتين بغطاءٍ وتمسك بهما يد والدته.

وفي الصورة، التي تم التقاطها في منزل “فروغمور كوتاج” الجديد في وندسور، يمكن رؤية زهرة ديانا المفضلة والمعروفة باسم “أذن الفأر، في الخلفية. وعلقت ميغان على الصورة قائلةً: “تحيةً لجميع الأمهات في الماضي والحاضر، وإلى جميع اللواتي سيصبحن أمهاتٍ قريبًا، وإلى الأمهات اللواتي فقدناهن ولكن سنبقى نذكرهن للأبد، نفخر ونحتفل بكل واحدةٍ منكن”. وأضافت ماركل:”اليوم هو عيد الأم في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وكينيا واليابان والعديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا. هذا هو يوم الأم الأول لدوقة ساسكس”. كما اقتبست الدوقة أبياتا شعرية من قصيدة “لاندز” لنيرة وحيد، تقول فيها “كانت أمي أول بلدٍ لي؛ وأول مكان عشت فيه على الإطلاق”. وتكريمًا لليوم الخاص، قضت دوقة ساسكس اليوم في المنزل مع ابنها الجديد إلى جانب زوجها وأمها دوريا راغلاند.