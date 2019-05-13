لقطات طريفة كشفت كيف تحول تامر حسني إلى مصفف شعر من أجل نانسي عجرم

انتشر بسرعة البرق، فيديو طريف يجمع بين الفنان تامر حسني والفنانة نانسي عجرم من كواليس إعلانهما المشترك لصالح إحدى شركات الاتصالات.
ظهر في المقطع الطريف تامر حسني وهو يساعد مصفف الشعر في تصفيف شعر نانسي عجرم، الأمر الذي تسبب في دخول الأخيرة في نوبة ضحك من جراء الموقف.
وكان تامر حسني ونانسي عجرم خطفا الأنظار بظهورهما سوياً ضمن إعلانات رمضان 2019، فحمل الإعلان خفة ظل وأجواء لافتة، خاصة مع الظهور المميز للفنان مصطفى هريدي صديق تامر في فيلم “عمر وسلمى”.
تامر حسني كشف من خلال منشور عن سعادته بوجود مصطفى هريدي في الإعلان، مشيراً إلى أنه اختفى عن الساحة فترة طويلة بسبب مروره بحالة اكتئاب دفعته للسفر إلى الخارج، إلا أنه عاد وبقوة في مجال التمثيل.
ومن جهة أخرى، طرحت نانسي عجرم مؤخراً أغنية وطنية إلى الشعب المصري تحمل اسم “راجل ابن راجل”.
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